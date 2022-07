100 anos do Parque Mayer e do Teatro Maria Vitória

O Parque Mayer foi o maior centro de diversão e cultura de Lisboa do início do século XX, e ao longo de décadas o mais famoso ponto de encontro da população, mas também de artistas, intelectuais, políticos e empresários.



Durante anos teve teatros de revista, restaurantes, carrosséis, esplanadas, pavilhões, casas de fado, barracas de tiro e outras diversões, o Parque Mayer encantou todos os que, vindos de todo o país, ali se deslocavam e viviam a animação deste local da Cidade.



Há várias décadas que foi entrando em decadência, mas o Teatro Maria Vitória, que também faz 100 anos foi-se mantendo de portas abertas resistindo no que foi o berço do teatro de revista em Portugal.



A crítica social e política do teatro de revista ainda se faz ouvir, mas foi nos tempos de ditadura, que ganhou dimensão.



Nas comemorações do centenário, vamos ouvir Hélder Freire Costa, o último dos grandes empresários e produtores de teatro de revista neste espaço.



Fundado em 1922, o teatro Maria Vitória foi o primeiro dos teatros criados na chamada “Broadway portuguesa”.

O teatro ABC foi demolido para dar lugar a um parque de estacionamento e há o Capitólio e o teatro Variedades que têm sido alvo de obras.



É a partir do Teatro Maria Vitória que vamos olhar para o Parque Mayer que a Câmara de Lisboa diz que está a reabilitar para a recuperação dos Teatros voltando a posicionar o Parque Mayer como um espaço de cultura de referência na cidade de Lisboa.



Com a repórtagem da Antena1, vamos entrar no “resistente” Teatro Maria Vitória e compreender também os 100 anos que faz de revista à portuguesa.