103 operacionais e 7 meios aéreos combatem fogo em Penafiel

O alerta foi dado pelas 11:09 e, pelas 17:17, mantinham-se duas frentes ativas com grande intensidade, revelou a fonte, indicando que as chamas lavram em zona de mato e que estavam a ser combatidas por 103 operacionais.

Devido ao avanço das chamas, a Estrada Municipal 589, em Peroselo, foi cortada ao trânsito, acrescentou.

A mesma fonte revelou não haver registo de feridos nem de povoações evacuadas.