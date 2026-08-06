60 anos da Ponte 25 de Abril. Histórias que não se veem

×

"Nunca pensei viver debaixo da ponte" Lucília Novo, 79 anos, cabeleireira

Lucília Novo tem 79 anos e desde os 13 é cabeleireira. Nunca teve outra profissão e não se via a fazer outra coisa que não a de cuidar da imagem das pessoas. A conversa com esta “alfacinha de gema” faz-se tendo a Ponte 25 de Abril como cenário. Mas a relação de Lucília com a Ponte vai além dos laços de vizinhança. Tem medo de atravessá-la e recorda com orgulho: “a minha mãe foi a primeira mulher a passar a ponte.”

Entre a Rua 1.º de Maio, no coração de Lisboa, e o pequeno cabeleireiro de Lucília Novo ergue-se um dos pilares da Ponte 25 de Abril. Lá fora, a estrutura de aço domina a paisagem. No interior, por entre espelhos, cadeiras e o silêncio das horas mais quentes do dia, a ponte deixou de ser novidade há muito tempo. “Tornou-se parte da rotina”, desabafa.

Há mais de quatro décadas que Lucília abre diariamente a porta do cabeleireiro, no número 45, com o “gigante de ferro” a fazer-lhe companhia.

“Nessa altura, a minha mãe trabalhava numa casa de fotografia e foi em serviço à inauguração. Então na foto, vê-se o Américo Tomás [Presidente da República] a apertar a mão à minha mãe. E estava o Salazar a olhar para ela. Risos E eu tenho essa fotografia, mas não sei onde”, contou. Mas apesar dos esforços da família, não foi possível encontrar a fotografia. Diz que se perdeu algures nos arquivos da família, terá sido emprestada e não foi devolvida, e nem uma busca incessante conseguiram resgatá-la para os nossos dias. Resta-lhe a memória. Lucília recorda que Argentina Galvão Novo era uma mulher muito à frente do seu tempo. Dominava vários idiomas e foi convidada para trabalhar na Casa Fotografia Vasques, que funcionava na Rua D. Pedro V, em São Pedro de Alcântara. Argentina Galvão Novo mãe de Lucília

Cabia-lhe angariar clientes para adquirir as fotografias que eram tiradas em várias ocasiões e foi com essa missão que acompanhou o fotógrafo na inauguração da ponte, a 6 de Agosto de 1966.

Sempre que viaja no tempo até essa altura, Lucília lembra-se também de uma frase que dizia em tom de brincadeira e que a vida encarregou-se, anos mais tarde, de lhe dar outro significado.

“Quem nunca vai morar aqui, debaixo da ponte, sou eu. E agora, tenho o cabeleireiro há mais de 40 anos e nunca pensei vir viver para debaixo da ponte”, disse ao mesmo tempo que deixava escapar uma gargalhada.

E sendo vizinha da Ponte, Lucília nunca conseguiu vencer o medo. E quando tinha de passar pela zona, apressava o passo. “Tinha medo de passar pela ponte porque alguma coisa podia cair”, acrescentou.

E por repetir a frase vezes sem conta, acabou por antecipar episódios que aconteceram há bem pouco tempo. “Uma vez caiu um parafuso. Bem grande! E de vez enquanto caiam coisas que eram perigosas se caíssem na cabeça das pessoas”, fez questão de denunciar.

"Não sou capaz de conduzir em cima da grelha"

As conversas com Lucília vagueiam entre o passado e o presente, entre o que lhe contaram e o que vivenciou na primeira pessoa. Uma delas foi a primeira travessia na Ponte 25 de Abril, feita em autocarro, na companhia do marido. E décadas depois, a sensação continua a mesma. “Ainda hoje, não gosto de passar em cima da ponte e tenho muito mais medo de andar lá em cima, do que aqui em baixo ”, recordou. “Eu conduzia e cada vez que ia em cima da ponte não era capaz de conduzir em cima da grelha. E se eu for com alguém que vai a conduzir em cima da grelha eu fico nervosa”, explicou.

Enquanto a conversa flui, Bernardo Rocha, o neto, ouve em silêncio cada palavra da avó. Só o acenar da cabeça é o único gesto que faz para concordar com algumas histórias que ouve sobre a bisavó. O jovem diz que são parte da memória da família e regressam sempre que se juntam à mesa, nos almoços e jantares.

“Sempre ouvi a avó contar que a minha bisavó tinha sido a primeira mulher a pisar a ponte. E eu lembro-me de, em pequeno, ver a foto. Eu creio que nunca foi publicada, e a ter sido, talvez nos jornais da época”.

Depois da entrevista Bernardo Rocha comprometeu-se a vasculhar os retratos da família para encontrar a foto que testemunha o momento da inauguração. No entanto, o jovem não chegou a encontrar. “Eu dou-lhe a minha palavra que é verdade que a foto existe”, justificou.

Sempre quis saber o que há dentro das paredes brancas

Apesar dos 17 anos, Bernardo repara na ponte com outros olhos. Diz que a história contemporânea, sobretudo a partir da década de 60 do século XX, desperta-lhe uma curiosidade que aumenta sempre que conhece novos pormenores da ponte.

“Chamou-me à atenção a forma como a ponte foi construída. Eu não fazia a mínima ideia que tinham começado primeiro pela base, dentro do rio Tejo. E é interessante também saber que o projeto escolhido para a construção da Ponte não foi um atual, mas sim um anterior. Gosto de saber que a forma como foi construída mudou muito a zona, porque era uma zona fabril”, explicou.

Encostado a uma das paredes do espaço onde funciona o cabeleireiro da avó, Bernardo levanta os olhos para o enorme pilar branco e a irreverência da juventude e a vontade de querer saber mais faz com que existam perguntas para as quais não encontrou respostas.

“Há uma coisa que eu ainda não sei sobre a ponte e gostava de descobrir. O que é que há por dentro destas paredes brancas? Eu sei que é muito oco, porque quando eu era pequeno gritava para dentro e aquilo fazia eco”, contou.

Para mim continua a ser a Ponte sobre o Tejo

A ponte e a avó sempre disputaram a companhia de Bernardo. Avó e neto desfiam histórias que não se veem e agora conversam à sombra de uma ponte que mudou de nome, mas nunca de lugar. Primeiro chamou-se Ponte Salazar, depois, Ponte 25 de Abril e para Lucília deviam ser tratada por outro nome.

“Esta ponte não tem nada que ver com o estado do país. Portugal mudou e foi feita antes [do 25 de abril]. Para mim é Ponte sobre o Tejo e continua a Ponte sobre o Tejo. Há muita gente que diz, e eu também estou a dizer-vos: mas o que é que esta ponte tem a ver com o 25 de abril?”