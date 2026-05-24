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"A Dança das Raposas" traz para o debate a questão das dores psicossomáticas
O filme "A Dança das Raposas" recebeu um prémio na Quinzena dos Realizadores, no Festival de Cinema de Cannes, em 2025, chega agora às salas de cinema portuguesas.
"A Dança das Raposas" é uma história de superação de um jovem pugilista. A personagem principal é Camille um jovem interno numa escola de desporto e que se destaca na prática do boxe. O papel é do jovem ator francês Samuel Kircher que se revelou no filme "O Último Verão" ao lado da atriz Lea Ducker.
"A Dança das Raposas" é a primeira longa-metragem de Valéry Carnoy. A partir de um acontecimento que viveu na adolescência construiu uma história sobre a pressão que existe na alta competição e coloca frente a frente a dor física e a dor psicológica.
O cineasta belga Valéry Carnoy, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, explicou o porquê da presença das raposas no filme.
"A Dança das Raposas" é a primeira longa-metragem de Valéry Carnoy. A partir de um acontecimento que viveu na adolescência construiu uma história sobre a pressão que existe na alta competição e coloca frente a frente a dor física e a dor psicológica.
O cineasta belga Valéry Carnoy, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, explicou o porquê da presença das raposas no filme.