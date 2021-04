"A fé do silêncio". Monjas trapistas vão erguer complexo religioso em Miranda do Douro

Há quase duzentos anos que não é construído um mosteiro em Portugal. Agora, em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, está em curso um projeto para erguer um complexo religioso. Vai ser o primeiro mosteiro de monjas trapistas no país, localizado perto da aldeia de Palaçoulo.