"A única solução viável é uma solução política", defende Augusto Santos Silva para o fim da guerra na Ucrânia

No programa da Antena 1,, Augusto Santos Silva assume ainda que essas soluções duradouras “”.É por isso que o antigo governante acredita que a única solução viável para o fim do conflito é “”.”, acrescenta.Nesta entrevista ao, Augusto Santos Silva revela que, da altura em que foi ministro da Defesa Nacional, “”.José Miguel Sardica partilha da mesma opinião, de que”.No entanto o historiador e professor catedrático da Universidade Católica entende que “”.

Defende o académico que “a União Europeia, neste mundo de guerras híbridas, de ciberguerras, de conflitos congelados e de alianças que se entrecruzam com circuitos estranhos, a UE vai ter de pensar numa estrutura institucional mais maleável que não tenha apenas Estados-membros, mas tenha estados associados”.

“Guerra ficar congelada, era a pior coisa que nos podia acontecer”

“Quando olhamos para o teatro de operações, não vemos avanços russos. Pelo contrário vemos uma guerra congelada, com uma ligeira vantagem para a Ucrânia”, quem o diz é Helena Ferro Gouveia.

É por isso que a analista de risco geopolítico entende que "esta guerra, ficar congelada, era a pior coisa que nos podia acontecer”, apesar de prever que “podemos estar perante o princípio do fim deste conflito".

Nuno Gouveia discorda. Para o especialista em política norte-americana “”.Ainda assim refere que “”.Na opinião de Nuno Gouveia isso acontece devido “”.Para essa sensação de vitória pode estar a contribuir o que vai acontecendo no terreno. João Fonseca Ribeiro, comandante e membro do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, explica que "”.”, explica Fonseca Ribeiro.Catarina Caria reforça essa ideia dizendo que “”.A especialista em assuntos internacionais refere mesmo “”.O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.