A1 condicionada no sentido sul-norte em Santarém após colisão de três veículos

Uma terceira pessoa estava àquela hora a ser desencarcerada, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

"A colisão ocorreu às 05:50 no sentido sul-norte da A1 ao quilómetro 75, a 10 quilómetros da Área de serviço de Santarém, perto de Póvoa de Santarém. Há dois feridos ligeiros e uma terceira pessoa está encarcerada, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos", adiantou.

A mesma fonte indicou que as viaturas ocupam uma faixa e a via de emergência, encontrando-se a circulação na autoestrada condicionada.

Às 06:55 estavam no local 12 operacionais, com o apoio de cinco viaturas.