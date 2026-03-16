A1 condicionada no sentido sul-norte em Santarém após colisão de três veículos
Santarém, 16 mar 2026 (Lusa) -- A Autoestrada 1 (A1) estava às 06:50 condicionada no sentido Sul-Norte, perto da Póvoa de Santarém, devido uma colisão entre três veículos ligeiros de mercadorias, que causou pelo menos dois feridos ligeiros, segundo fonte da proteção civil.
Uma terceira pessoa estava àquela hora a ser desencarcerada, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.
"A colisão ocorreu às 05:50 no sentido sul-norte da A1 ao quilómetro 75, a 10 quilómetros da Área de serviço de Santarém, perto de Póvoa de Santarém. Há dois feridos ligeiros e uma terceira pessoa está encarcerada, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos", adiantou.
A mesma fonte indicou que as viaturas ocupam uma faixa e a via de emergência, encontrando-se a circulação na autoestrada condicionada.
Às 06:55 estavam no local 12 operacionais, com o apoio de cinco viaturas.