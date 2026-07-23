A1 Doc. "Eu também quero ser alguém"

A reportagem da jornalista Arlinda Brandão acompanha quem quer quebrar o ciclo das desigualdades educativas e mostra como, para muitas destas crianças, a oportunidade de estudar pode ser também a oportunidade de sonhar com a universidade e com uma vida diferente.

No ano em que a Fundação Gulbenkian celebra 70 anos, um dos seus projetos mais recentes já apresenta resultados encorajadores neste primeiro ano letivo, com melhorias no desempenho escolar, na motivação e nas expectativas de futuro destes alunos.