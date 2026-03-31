A1 reaberta no sentido Sul-Norte, em Aveiro. Fogo entrou em resolução

Em declarações à agência Lusa, fonte da concessionária disse que a A1 reabriu pelas 19:45, no sentido Sul-Norte, mantendo-se fechada no sentido contrário para as operações dos bombeiros.



A A1 foi cortada nos dois sentidos cerca das 17:00, devido a um incêndio que lavra desde as 11:30 na zona de Eixo, em Aveiro, e que entrou na fase de resolução cerca das 19:50.



Pelas 20:00, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mantinham-se no combate às chamas 211 operacionais e 63 meios terrestres. Estiveram também a combater as chamas dois meios aéreos que já não estão a atuar.



Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro adiantou não haver casas, nem indústrias em risco.