Abuso sexual de crianças é o crime mais reportado à APAV

No último ano, a Associação Portuguesa de Apoio à vítima apoiou 432 jovens e crianças vítimas de violência sexual no âmbito do projeto CARE. De acordo com os dados divulgados hoje, 80% das vítimas são de sexo feminino. Quanto aos agressores, são na maioria dos casos da família ou conhecidos do jovem ou da criança.