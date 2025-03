Abusos na Igreja. Prazo para pedidos de indemnizações de vítimas termina hoje

O prazo para apresentar os pedidos de indemnização acabava no final do ano passado, mas foi alargado até ao dia 31 de março.O grupo criado pela Conferência Episcopal para acompanhar estes casos já ouviu 32 pessoas. O grupo de peritos prevê que todas as vítimas sejam ouvidos até junho.De recordar que grupo Vita foi criado pela Conferência Episcopal Portuguesa na sequência do relatório divulgado em 2023 pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.Em fevereiro de 2023, a comissão liderada por Pedro Strecht, anunciou a validação de 512 testemunhos de abusos ocorridos entre 1950 e 2022, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de quatro mil e oitocentas vítimas.