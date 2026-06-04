Abusos sexuais. Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência

Abusos sexuais. Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência

O Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência nas decisões da Igreja Católica em relação aos casos de abusos sexuais.

RTP /
Foto: João Marques - RTP

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O organismo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar estas denúncias questiona, em concreto, decisões de arquivamento, que não foram devidamente fundamentadas.

O Grupo Vita considera que estas situações dificultam o processo e aumentam a frustração das vítimas.

São assuntos que vão ser abordados, ainda este mês, na deslocação ao Vaticano, na reunião com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores.
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