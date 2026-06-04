Abusos sexuais. Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência

O organismo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar estas denúncias questiona, em concreto, decisões de arquivamento, que não foram devidamente fundamentadas.O Grupo Vita considera que estas situações dificultam o processo e aumentam a frustração das vítimas.São assuntos que vão ser abordados, ainda este mês, na deslocação ao Vaticano, na reunião com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores.