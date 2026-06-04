País
Abusos sexuais. Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência
O Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência nas decisões da Igreja Católica em relação aos casos de abusos sexuais.
O organismo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar estas denúncias questiona, em concreto, decisões de arquivamento, que não foram devidamente fundamentadas.
O Grupo Vita considera que estas situações dificultam o processo e aumentam a frustração das vítimas.
São assuntos que vão ser abordados, ainda este mês, na deslocação ao Vaticano, na reunião com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores.
O Grupo Vita considera que estas situações dificultam o processo e aumentam a frustração das vítimas.
São assuntos que vão ser abordados, ainda este mês, na deslocação ao Vaticano, na reunião com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores.