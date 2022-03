Abusos sexuais na Igreja. Validadas 300 denúncias em menos de dois meses

A Comissão independente para estudar os abusos na igreja católica, em Portugal validou quase 300 testemunhos até agora. Mas querem chegar com a informação a mais pessoas, especialmente as mais isoladas, para isso as câmaras e juntas de freguesia vão começar a divulgar os objetivos da Comissão Europeia.