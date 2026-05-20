Abusos sexuais. PJ admite que mais crianças tenham sido abusadas em creche de Marvila

Abusos sexuais. PJ admite que mais crianças tenham sido abusadas em creche de Marvila

A Polícia Judiciária admite possibilidade de mais casos de crianças abusadas sexualmente numa escola de Marvila.

RTP /
Foto: RTP

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Em resposta à RTP, a Polícia Judiciária indica que a investigação continua no sentido de apurar novas eventuais vítimas. A notícia tinha sido já avançada durante a manhã de quarta-feira pelo jornal Expresso

O suspeito é um auxiliar de ação educativa que foi detido na última sexta-feira e encontra-se em prisão preventiva.

As vítimas são quatro meninas, com idades compreendidas entre os quatro e os seis anos. 

A investigação começou após uma denúncia da escola e já foi alvo de uma reportagem especial da RTP no passado domingo.

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