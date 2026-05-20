País
Abusos sexuais. PJ admite que mais crianças tenham sido abusadas em creche de Marvila
A Polícia Judiciária admite possibilidade de mais casos de crianças abusadas sexualmente numa escola de Marvila.
Em resposta à RTP, a Polícia Judiciária indica que a investigação continua no sentido de apurar novas eventuais vítimas. A notícia tinha sido já avançada durante a manhã de quarta-feira pelo jornal Expresso.
O suspeito é um auxiliar de ação educativa que foi detido na última sexta-feira e encontra-se em prisão preventiva.
O suspeito é um auxiliar de ação educativa que foi detido na última sexta-feira e encontra-se em prisão preventiva.
As vítimas são quatro meninas, com idades compreendidas entre os quatro e os seis anos.
A investigação começou após uma denúncia da escola e já foi alvo de uma reportagem especial da RTP no passado domingo.
A investigação começou após uma denúncia da escola e já foi alvo de uma reportagem especial da RTP no passado domingo.