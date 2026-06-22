País
Academia "Ponto Verde" arranca com atividades nas Praias Portuguesas
A Academia "Ponto Verde", o projeto educativo da Sociedade Ponto Verde direcionado para a comunidade escolar, já iniciou a sua campanha de verão nas praias de Portugal.
De acordo com Adriana Afonso, representante da Sociedade Ponto Verde, o programa deste ano conta com três atividades distintas: Reciclamania, hora do conto e gincana.
A organização destaca o papel crucial das crianças como "agentes influenciadores do futuro", realçando que o conhecimento que adquirem nas escolas e nestas ações de verão é depois transmitido em casa aos pais, irmãos e avós.
Esta campanha itinerante de sensibilização ambiental vai repetir-se ao longo de todo o mês, abrangendo um total de 30 praias de norte a sul do país.
A jornalista Helena Conceição Santos acompanha o arranque desta iniciativa a partir de Oeiras.