Academia "Ponto Verde" arranca com atividades nas Praias Portuguesas

A iniciativa arrancou na Praia da Torre, em Oeiras, com o objetivo principal de sensibilizar os mais jovens para a importância da reciclagem de embalagens através de atividades lúdicas e didáticas.



De acordo com Adriana Afonso, representante da Sociedade Ponto Verde, o programa deste ano conta com três atividades distintas: Reciclamania, hora do conto e gincana.



A organização destaca o papel crucial das crianças como "agentes influenciadores do futuro", realçando que o conhecimento que adquirem nas escolas e nestas ações de verão é depois transmitido em casa aos pais, irmãos e avós.



Esta campanha itinerante de sensibilização ambiental vai repetir-se ao longo de todo o mês, abrangendo um total de 30 praias de norte a sul do país.



A jornalista Helena Conceição Santos acompanha o arranque desta iniciativa a partir de Oeiras.