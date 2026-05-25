Acesso indevido a dados do SNS atingiu mais de 100 mil pessoas





Em causa está o acesso ilegítimo a dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde. O número total de vítimas está ainda a ser contabilizado.A Polícia Judiciária continua a receber várias queixas sobre dados que foram consultados na última sexta-feira, possivelmente com recurso a Inteligência Artificial.





Apela-se aos profissionais de saúde que alterem as credenciais de acesso ao sistema.



A Polícia Judiciária não descarta a hipótese de "fins maliciosos" e esclarece ainda que foram consultados dados de pessoas de todo o país e de todas as idades.