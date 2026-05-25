País
Acesso indevido a dados do SNS atingiu mais de 100 mil pessoas
A Polícia Judiciária adiantou esta segunda-feira que o acesso indevido por piratas informáticos a dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde terá afetado mais de 100 mil pessoas em todo o país.
A Polícia Judiciária não descarta a hipótese de "fins maliciosos" e esclarece ainda que foram consultados dados de pessoas de todo o país e de todas as idades.
Em causa está o acesso ilegítimo a dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde. O número total de vítimas está ainda a ser contabilizado.A Polícia Judiciária continua a receber várias queixas sobre dados que foram consultados na última sexta-feira, possivelmente com recurso a Inteligência Artificial.
Apela-se aos profissionais de saúde que alterem as credenciais de acesso ao sistema.