Acidente à saída da Ponte Vasco da Gama faz um morto e um ferido grave

Lusa25 Mar, 2018, 11:31 | País

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu quando um ligeiro de mercadorias embateu numa viatura da Gestiponte, que estava a sinalizar um veículo encostado na berma e a necessitar de assistência.

O embate provocou a morte do condutor do ligeiro de mercadorias, de 41 anos, e ferimentos graves numa mulher, de 38, que se seguia no mesmo veículo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à Lusa que a mulher com ferimentos graves foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, e o corpo da vítima mortal para a morgue do hospital do Barreiro.

O acidente ocorreu numa curva à saída da Ponte Vasco da Gama para a A33, no sentido Lisboa/Montijo, tendo o alerta sido dado às 07:49, indicou a fonte do CDOS.

As operações de socorro mobilizaram 16 operacionais e oito veículos dos bombeiros do Montijo, GNR e viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) dos hospitais de Santa Maria e Barreiro.