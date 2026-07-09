Acidente com autocarro escolar na A10 em Bucelas faz três feridos
O autocarro transportava 53 passageiros, há pelo menos três feridos ligeiros, mas a fonte da Proteção Civil ouvida pela Lusa não especificou as idades dos feridos.
Um acidente entre um autocarro de transporte escolar e uma viatura ligeira fez hoje, pelo menos, três feridos na zona de Bucelas, na ligação da Autoestrada 10 (A10) com a Autoestrada 9, disse fonte da Proteção Civil.
A fonte da Proteção Civil não soube especificar as idades dos feridos.
O acidente ocorreu pelas 17h45 no sentido Loures e estão no local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Loures e três ambulâncias de socorro.
Uma das faixas de rodagem da A10 está cortada.
A A10 faz a ligação entre a A9 (CREL) em Bucelas, a A1 no Carregado, no distrito de Lisboa, e a A13/IC3 em Benavente, no de Santarém.