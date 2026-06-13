País
Acidente com carrinha desportiva faz vítima mortal de 17 anos
Uma equipa de jovens jogadores de futsal estava a ser transportada quando a carrinha em que viajavam se despistou. Um jovem de 17 anos morreu e outro ficou ferido com gravidade.
(em atualização)
Um dos feridos foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os restantes conduzidos ao Beatriz Ângelo, o hospital de Loures.
A carrinha de nove lugares despistou-se na zona do Milharado, concelho de Mafra.
Os dois ocupantes que ficaram ilesos e o resto da equipa, que viajava noutra carrinha, foram acolhidos no Quartel da Malveira, de onde foram acionados os bombeiros voluntários, juntamente com a corporação de Mafra.