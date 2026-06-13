Acidente com carrinha desportiva faz vítima mortal de 17 anos

Acidente com carrinha desportiva faz vítima mortal de 17 anos

Uma equipa de jovens jogadores de futsal estava a ser transportada quando a carrinha em que viajavam se despistou. Um jovem de 17 anos morreu e outro ficou ferido com gravidade.

RTP /
Foto: Nuno Patrício - RTP

VER MAIS
(em atualização)

O acidente aconteceu com uma carrinha do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube. O balanço é de uma vítima mortal e seis feridos inicialmente considerados graves.

Um dos feridos foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os restantes conduzidos ao Beatriz Ângelo, o hospital de Loures.

A carrinha de nove lugares despistou-se na zona do Milharado, concelho de Mafra.

Os dois ocupantes que ficaram ilesos e o resto da equipa, que viajava noutra carrinha, foram acolhidos no Quartel da Malveira, de onde foram acionados os bombeiros voluntários, juntamente com a corporação de Mafra.
PUB
PUB