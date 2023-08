Acidente com viatura da PSP causa morte de agente

Morreu uma agente da PSP quando se deslocava para uma ocorrência em Camarate, no concelho de Loures. Seguia ao volante do carro patrulha com outros três agentes, dois deles estagiários.

A vítima mortal tinha 28 anos. Os outros três polícias ficaram feridos.



Um dos agentes encontra-se internado no Hospital de São José, em Lisboa, com uma fratura numa perna. Outro está internado no Hospital Santa Maria e sofreu várias fraturas numa das pernas e lesões na face. O terceiro sofreu uma fratura e lesões num braço, mas já teve alta médica e está a recuperar em casa.



O ministro da Administração Interna e o presidente da República já manifestaram uma "enorme consternação e profunda tristeza".