Acidente em Espanha de avioneta que saiu de Portugal provoca três mortos

De acordo com as mesmas fontes, o aparelho despenhou-se entre as localidades de Vinebre e Flix, a cerca de 70 quilómetros do destino, o aeroporto de Reus, na Catalunha.

São ainda desconhecidos os motivos para a queda, bem como as identidades e as nacionalidades dos três ocupantes a bordo.

Fonte do gabinete de investigação de acidentes aeronáuticos disse à agência Lusa que a avioneta tinha matrícula alemã e os passageiros nomes estrangeiros.

C/Lusa