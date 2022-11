Acidente em Esposende. Movimentação de terras poderá ter sido a causa

A Polícia Judiciária diz que ainda é muito cedo para se chegar a uma conclusão sobre as causas da derrocada que matou um jovem casal em Esposende. Mas garante que está a investigar uma movimentação de terras ocorrida em agosto num terreno próximo da habitação afetada.