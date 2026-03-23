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Acidente ferroviário corta circulação na Linha do Vouga em Espinho

Acidente ferroviário corta circulação na Linha do Vouga em Espinho

A linha do Vouga está cortada na sequência de um abalroamento ferroviário, em Paramos, concelho de Espinho, que envolveu um pesado de mercadorias, revelou hoje à Lusa fonte da proteção civil.

Lusa /
Foto: João Marques - RTP

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Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o acidente ocorreu às 16:09, estando desde então cortada a circulação ferroviária.

Do acidente, revelou fonte do Bombeiros Voluntários Concelho de Espinho, resultaram ferimentos ligeiros no condutor do camião.

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