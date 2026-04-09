Acordo laboral. Montenegro diz que "será indesculpável" se UGT não aproveitar a oportunidade

Acordo laboral. Montenegro diz que "será indesculpável" se UGT não aproveitar a oportunidade

O primeiro-ministro Luís Montenegro diz que "será indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade para criar as condições para pagar melhores salário, ter empresas mais competitivas, reter a juventude e seguir em frente". Um recado lançado ontem no conselho nacional do PSD à UGT para aceitar o lei laboral.

RTP Antena 1 /
Manuel de Almeida - Lusa

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Poucas horas antes da central sindical reunir o secretariado nacional - para decidir se aceita as ultimas propostas de revisão da lei laboral conversadas com o governo e com as confederações patronais.
Teresa Borges – RTP Antena 1

Montenegro garante também que o Governo está atento aos efeitos da crise energética provocada pela guerra. Contudo rejeita a tentação de tomar medidas, que no entender do chefe do governo, são desequilibradas.



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