Acordo laboral. Montenegro diz que "será indesculpável" se UGT não aproveitar a oportunidade

Poucas horas antes da central sindical reunir o secretariado nacional - para decidir se aceita as ultimas propostas de revisão da lei laboral conversadas com o governo e com as confederações patronais.

Teresa Borges – RTP Antena 1





Montenegro garante também que o Governo está atento aos efeitos da crise energética provocada pela guerra. Contudo rejeita a tentação de tomar medidas, que no entender do chefe do governo, são desequilibradas.