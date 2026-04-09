País
Acordo laboral. Montenegro diz que "será indesculpável" se UGT não aproveitar a oportunidade
O primeiro-ministro Luís Montenegro diz que "será indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade para criar as condições para pagar melhores salário, ter empresas mais competitivas, reter a juventude e seguir em frente". Um recado lançado ontem no conselho nacional do PSD à UGT para aceitar o lei laboral.
Poucas horas antes da central sindical reunir o secretariado nacional - para decidir se aceita as ultimas propostas de revisão da lei laboral conversadas com o governo e com as confederações patronais.