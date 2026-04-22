ACP propõe novo Código da Estrada e endurecimento das penas para excesso de álcool

As propostas do ACP para alterações ao Código da Estrada, divulgadas em comunicado, surgem após o novo ministro da Administração Interna ter anunciado a necessidade de revisão do CE, depois de um aumento substancial de mortos e feridos graves em acidentes rodoviários durante a Páscoa.





As propostas agora divulgadas e que serão apresentadas ao Ministério da Administração Interna.

O ACP quer ainda a obrigatoriedade de uso de capacete para utilizadores de bicicletas, velocípedes a motor e de mobilidade elétrica, alterações no ensino da condução, bem como uma formação obrigatória para os encartados há mais de 25 anos.

O uso de telemóvel ao volante passaria a ter coimas entre os 500 euros e os 1.250 euros.

Ensino de regras de segurança nas escolas

No ensino da condução, o ACP propõe a introdução obrigatória de conteúdos de perceção de risco nas aulas teóricas e práticas, além do fim da obrigatoriedade de mudanças manuais para a categoria B.

O ACP lembra que a última "grande reforma" do Código da Estrada ocorreu em 2005 e salienta que "o ambiente rodoviário mudou radicalmente com a tecnologia e novas tipologias de utilizadores, exigindo uma atualização urgente", uma vez que a sinistralidade rodoviária tem vindo a aumentar, permanecendo acima da medida europeia.





c/Lusa

de emergência e em regime probatório (atualmente a tolerância é de 0,2 g/l), e o, consoante a taxa, que atualmente tem um mínimo de 0,5, com cassação do título em caso de crime ou reincidência.O ACP defende ainda a proibição de entrada nos transportes públicos de todos os veículos com motor elétrico.Outras das medidas sugeridas incluem uma velocidade máxima de 30km/h num perímetro de 150 metros junto a escolas e hospitais, a proibição de transporte de crianças menores de 12 anos em motociclos e a harmonização nacional das regras de estacionamento em postos de carregamento elétrico, com penalizações severas para ocupação indevida.A proposta prevê ainda a obrigatoriedade de avaliação médica presencial para todas as revalidações de carta e a criação de zonas de testes regulamentadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para veículos autónomos (capazes de circular sem condutor).O ACP defende igualmente que a segurança começa na infância, propondo a introdução de módulos de segurança rodoviária no ensino pré-escolar e 1.º ciclo e uma disciplina obrigatória de segurança rodoviária nos 2.º e 3.º ciclos, no âmbito da Educação para a Cidadania, com responsabilidade pedagógica da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR).A condução acompanhada por tutor -- já aprovada pelo Governo - deve ser limitada a locais fechados ao trânsito, definidos pelos municípios, mantendo-se o rigor das horas de formação em escola de condução.Para motociclos, é proposta pelo ACP a formação prática obrigatória para titulares de carta B que pretendam conduzir veículos de 125cc e o fim da autopropositura para a categoria A.Para o ACP, "uma medida central" é a atualização de conhecimentos, considerando queregra estendida também a condutores com múltiplas infrações graves.No que respeita aos exames, o ACP sugere o uso de detetores eletrónicos para evitar fraudes, a abolição de percursos fixos e a monitorização por GPS nas provas práticas.Na área dos transportes, focado nas viaturas de Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados (TVDE), o ACP propõe "medidas mais rigorosas para garantir a qualidade do serviço e a segurança, como a prova obrigatória de português para motoristas estrangeiros (nível A1), a apresentação de registo criminal do país de origem e a realização de um exame prático de condução".Além disso, defende a "criação célere" de uma plataforma que registe simultaneamente todos os serviços prestados a diferentes operadoras para um controlo efetivo do tempo de trabalho.