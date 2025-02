Administrador hospitalar Júlio Pedro nomeado subdiretor-geral para área da Gestão da DGS

Júlio Pedro exerce atualmente as funções de adjunto do conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Santa Maria, em Lisboa.

Segundo a fonte do ministério, o nome de Júlio Pedro foi validado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) e o despacho de nomeação será publicado nos próximos dias.

Na quinta-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse que já estava identificado o futuro subdiretor-geral para a área da Gestão da DGS e que seria nomeado "muito em breve".

No dia 23 de janeiro, foi publicado em Diário da República a nomeação de André Peralta Santos para subdiretor-geral da DGS, cargo que ocupava há mais de ano e meio em regime de substituição.

O concurso para o cargo de subdiretor-geral da DGS para a área da Saúde Pública tinha sido repetido pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), que ainda assim não tinha encontrado no conjunto de candidatos três nomes com mérito para fazer a proposta de designação ao membro do Governo.

A Direção-Geral da Saúde é liderada por Rita Sá Machado, que iniciou funções a 01 de novembro de 2023.