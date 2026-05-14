Aeronaves com retardantes do fogo é a "grande aposta" da Proteção Civil para este ano

"Para este ano, o que tentámos fazer foi incorporar não só as aprendizagens de 2025, mas também as de 2024, e garantir que temos maior capacidade de análise, de antecipação e, com base nisso também, criámos um conjunto de novas medidas que aumentam a nossa capacidade de extinção do incêndio, sobretudo na sua fase inicial", disse o comandante nacional de emergência e proteção civil, em entrevista à agência Lusa.

Mário Silvestre avançou que "uma das grandes apostas" é a utilização do retardante (substância química usada para reduzir, atrasar ou impedir a propagação do incêndio e consequentemente auxilia no controlo e extinção do fogo), que já foi usado em 2025 num Centro de Meios Aéreos, passando este ano a estar disponível em cinco.

"Este ano teremos mais quatro centros de meios aéreos a operar com o retardante. Vamos passar para cinco. Aquilo que queremos é tentar que a taxa de sucesso que temos neste momento no ataque inicial aumente ainda mais", afirmou.

Mário Silvestre frisou que atualmente os incêndios são mais violentos e arrancam a uma maior velocidade de propagação, sendo por isso necessário ter outros meios de extinção para garantir maior sucesso no ataque inicial e "o retardante é sem dúvida uma das grandes tentativas de melhoria contínua que o sistema está a implementar".

O comandante nacional avançou também que outra melhoria introduzida no sistema passa por uma reformulação dos grupos de combate de ataque ampliado dos corpos de bombeiros que foram reforçados do ponto de vista da sua constituição.

"Fizemos uma análise em conjunto com os comandantes dos corpos de bombeiros e concluímos que havia um conjunto de alterações que deviam ser introduzidas nesse grupo. Estamos a constituir os grupos para se ter outra capacidade e para que os comandantes desses grupos tenham outra capacidade de gestão, mantendo o grupo mais tempo em combate do ponto de vista do incêndio e da supressão", referiu.

Mário Silvestre realçou que há um conjunto de mudanças no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) deste ano, que muitas vezes "são cirúrgicas, mas que permitem ter outro tipo de coordenação e capacidade, comando e controlo nos teatros de operações".

O mesmo responsável deu igualmente conta de que este ano a Proteção Civil vai também "tentar potenciar a capacidade de análise e uso do fogo" ao ter introduzido em cada uma das sub-regiões do país equipas especializadas para analisar os grandes incêndios.

De acordo com comandante nacional, estas equipas de reconhecimento e avaliação da situação vão passar a informação sobre o risco e o tipo de incêndio ao comandante do setor e das operações, permitindo assim "uma maior capacidade de antecipação" e melhorar a comunicação e a coordenação.

Mário Silvestre acrescentou que está ainda a ser feito "treino operacional para garantir que os processos de comunicação são mais céleres e que toda a gente está na mesma página e percebe exatamente quais as conduta e doutrina que têm de adotar".

"São um conjunto de circunstâncias e de melhorias que resultam todas elas dos processos de avaliação e da melhoria contínua que temos que implementar no sistema", disse, afirmando que, após a avaliação feita aos incêndios de 2025 com todos os atores do sistema, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC) tentou introduzir no sistema algumas das melhorias identificadas.

Questionado sobre as críticas recorrentes da falta de coordenação e de comunicação durante o combate dos grandes incêndios, Mário Silvestre admitiu que possa existir "pequenas falhas", mas "são momentâneas e depois são automaticamente corrigidos pelos postos de comando".

Esclarecendo que "o teatro de operações de um grande incêndio é uma situação complexa e que as solicitações aos diversos agentes "são imensas", referiu ser "normal que pontualmente haja uma comunicação que não foi percebida e que haja uma comunicação que não chegou", mas garantiu que "o sistema está coordenado e responde de forma coordenada".