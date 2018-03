Aeroporto da Madeira volta a fechar devido ao vento forte

Foto: Reuters

No Aeroporto Cristiano Ronaldo, estão retidos cerca de 1500 passageiros.



Em terra, a chuva e o vento também estão a provocar constrangimentos na Madeira, com duas estradas regionais encerradas e outras 12 com o trânsito condicionado.



No mar, o navio Lobo Marinho, que faz a ligação entre a Madeira e Porto Santo, cancelou as duas viagens previstas para esta sexta-feira.