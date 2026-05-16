Aeroporto das Lajes com abastecimento condicionado devido a contaminação do combustível

O abastecimento de combustível está apenas disponível para aviões de emergência. Todos os outros terão de arranjar alternativa para abastecer.



Em causa está a contaminação de um tanque de combustível, o que levará a avaliações diárias sobre o estado do mesmo.



O abastecimento de aeronaves militares não será afetado por este constrangimento, o que significa que a operação militar dos Estados Unidos não fica comprometida, uma vez que as aeronaves norte-americanas têm um armazenamento diferente.



Fica, no entanto, por esclarecer se a operação da TAP ou da SATA ficará comprometida.

