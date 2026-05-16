País
Aeroporto das Lajes com abastecimento condicionado devido a contaminação do combustível
Nos próximos sete dias, os aviões não vão poder abastecer no aeroporto das Lajes, nos Açores, devido a uma contaminação do combustível.
O abastecimento de combustível está apenas disponível para aviões de emergência. Todos os outros terão de arranjar alternativa para abastecer.
Em causa está a contaminação de um tanque de combustível, o que levará a avaliações diárias sobre o estado do mesmo.
O abastecimento de aeronaves militares não será afetado por este constrangimento, o que significa que a operação militar dos Estados Unidos não fica comprometida, uma vez que as aeronaves norte-americanas têm um armazenamento diferente.
Fica, no entanto, por esclarecer se a operação da TAP ou da SATA ficará comprometida.
Em causa está a contaminação de um tanque de combustível, o que levará a avaliações diárias sobre o estado do mesmo.
O abastecimento de aeronaves militares não será afetado por este constrangimento, o que significa que a operação militar dos Estados Unidos não fica comprometida, uma vez que as aeronaves norte-americanas têm um armazenamento diferente.
Fica, no entanto, por esclarecer se a operação da TAP ou da SATA ficará comprometida.
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