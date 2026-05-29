Aeroporto de Lisboa. Inaugurado alargamento da zona de fronteiras

Aeroporto de Lisboa. Inaugurado alargamento da zona de fronteiras

O controlo de fronteiras no Aeroporto Humberto Delgado tem, desde esta manhã, mais meios humanos e físicos. Foi inaugurado o alargamento da zona de fronteira. A obra vai permitir aumentar o número de máquinas de entrada eletrónica e de balcões PSP.

RTP /
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Há também um reforço de 48 agentes da PSP para diminuir as horas de espera para entrar no país.

O ministro da Administração Interna assegurou que o Governo está "muito satisfeito" e garantiu que no início de julho "teremos 360 profissionais da PSP em todos os aeroportos", 140 dos quais em Lisboa.
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