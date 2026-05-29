País
Aeroporto de Lisboa. Inaugurado alargamento da zona de fronteiras
O controlo de fronteiras no Aeroporto Humberto Delgado tem, desde esta manhã, mais meios humanos e físicos. Foi inaugurado o alargamento da zona de fronteira. A obra vai permitir aumentar o número de máquinas de entrada eletrónica e de balcões PSP.
O ministro da Administração Interna assegurou que o Governo está "muito satisfeito" e garantiu que no início de julho "teremos 360 profissionais da PSP em todos os aeroportos", 140 dos quais em Lisboa.