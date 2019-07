Agentes de execução no Museu Berardo após decisão judicial

RTP31 Jul, 2019, 14:31 / atualizado em 31 Jul, 2019, 15:35 | País

A notícia da presença de agentes de execução no Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, foi avançada ao início da tarde pelo Jornal Económico e posteriormente confirmada à reportagem da RTP no local por fonte próxima do processo.



A decisão judicial que determinou o arresto da coleção de arte moderna foi noticiada na segunda-feira pelo diário Público e entretanto confirmada pelo Ministério da Cultura. Resultou de uma providência cautelar interposta pelas instituições bancárias credoras das obras: Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco.



Outros dois arrestos noticiados nos últimos dias incidem sobre parte da Quinta Monte Palace Tropical Garden e duas casas na capital.



No início deste mês foi noticiado que os títulos da Associação Coleção Berardo, submetidos como garantia a bancos credores de entidades associadas ao empresário, foram objeto de penhora por ordem judicial.



Segundo o Público, a fórmula encontrada para a dívida de Berardo junto dos três bancos, de quase mil milhões de euros, decorreu de negociações entre estas instituições e os ministérios das Finanças, da Cultura, da Economia e da Justiça. Fica assim assegurada a continuidade da coleção de arte na esfera do Estado.



Também ouvido pela Lusa, um assessor de José Berardo afirmou que o empresário “não foi notificado de nenhum dos arrestos, a não ser pela comunicação social”.

“Garantir a integridade”

A 16 de maio, após uma reunião do Conselho de Ministros, a titula da pasta da Cultura afiançava que seriam tomadas “as necessárias e adequadas medidas legais” de modo a assegurar a manutenção da coleção de arte moderna acessível ao público.



Graça Fonseca invoca então a “imperiosa necessidade de garantir a integridade, a não alienação e a fruição pública” das obras.



Questionada sobre as medidas que o Governo admitia adotar, a governante disse não querer dar a José Berardo “a satisfação de as antecipar”.



Dias antes ocorrera a audição do empresário em sede de comissão de inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos. Berardo disse a 10 de maio, na Assembleia da República, que a garantia detida pelos bancos diz respeito aos títulos de participação da Associação Coleção Berardo e não das obras. Revelou ainda que houve um aumento de capital na associação durante uma reunião sem a presença dos bancos credores, que diluiu os títulos detidos pelos bancos como garantia.



O empresário sustentou que não era obrigado a convocar os credores, remetendo para uma ordem do tribunal de Lisboa.



No decurso da mesma audição, Berardo riu-se quando confrontando com a possibilidade de deixar de liderar a associação, no caso de os bancos executarem a garantia.



c/ Lusa