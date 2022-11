Agentes e redes. Chega apresenta queixa contra o Governo

O BE quer ouvir o ministro da Administração Interna com urgência no Parlamento. Já André Ventura garante que só divulgará informação sobre militantes se for intimado pela justiça. O líder do Chega diz vai avançar com uma queixa nas instâncias europeias contra o Governo face ao processo de averiguações anunciado ontem.