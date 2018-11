Agricultores portugueses contestam exigências da UE

Manuel de Almeida/Lusa

Em declarações à Antena 1 o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa, manifesta-se surpreendido com a posição do tribunal de contas europeu.



No parecer sobre a PAC depois de 2020, relatado pelo juiz João Figueiredo, o tribunal de contas europeu defende que é necessário exigir mais resultados aos agricultores que recebem ajudas diretas, para além de assumir que a PAC deve ser mais amiga do ambiente.