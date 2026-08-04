Águas de Portugal alvo de ciberataque. Abastecimento não está comprometido

A Águas de Portugal diz que está nesta altura a tentar recuperar alguns serviços e garante que não está em causa nem o saneamento, nem a qualidade nem o abstecimento de água.





A Policia Judiciária já está a investigar este caso a par do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). A empresa junta-se assim a uma lista mais alargada de entidades que sofreram ataques informáticos nas últimas semanas, entre elas, a Universidade de Aveiro, a Metro Mondego e a CCDR Algarve.





Este ataque, considerado de elevada complexidade, foi dirigido aos sistemas de informação do grupo AdP, tendo provocado condicionamentos temporários em processos administrativos, afetando também canais de contacto com clientes e parceiros em algumas empresas.





O serviço de correio eletrónico foi um dos setores afetados. Já o serviço de apoio ao cliente por telefone e todas as lojas de atendimento presencial estão a funcionar com regularidade.





Os sistemas afetados têm estado a ser gradualmente repostos.