Aguiar-Branco admite erros mas diz ter feito tudo para dignificar e garantir o debate democrático

Foto: Filipe Silva - RTP

José Pedro Aguiar Branco presidiu hoje pela última vez à sessão plenária, uma vez para a semana estará fora do país. E a dissolução da Assembleia da República entrará em vigor nos próximos dias.



No final dos trabalhos, admitiu dificuldades ao longo da legislatura e agradeceu a lealdade dos vários grupos parlamentares.



A intervenção do presidente da AR foi aplaudida pelas bancadas, mas ficaram dúvidas entre os diferentes grupos parlamentares, se na próxima quarta-feira, a reunião será plenária ou em comissão permanente.



Ou seja, se a dissolução poderá ter efeitos apenas a partir do dia seguinte, quinta-feira.



Aguiar Branco conta com a dissolução formal do parlamento na próxima quarta-feira.