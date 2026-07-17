Aguiar-Branco despede-se com humor antes das férias parlamentares após duas horas de votações

"Confesso que estava a pensar, como uma certa vingançazinha em relação ao que se passou, convocar uma sessão plenária especial para amanhã, cujo ponto único da ordem do dia seria felicitar pessoalmente o senhor presidente da Assembleia da República pelo seu aniversário", afirmou, provocando risos no hemiciclo.

José Pedro Aguiar-Branco completará no sábado 69 anos.

"Como sou conhecido pela minha paciência democrática, poupo vossas excelências a esse momento", afirmou, desejando boas férias a todos os deputados que só regressarão em setembro para a reunião da Comissão Permanente ou para o próximo plenário.

No mesmo tom, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, disse que a sua bancada estaria disponível para essa sessão plenária especial.

"Com o mesmo humor eu diria: e assim estariam mesmo a trabalhar", completou Aguiar-Branco.

Esta semana, o líder do Chega, André Ventura, foi criticado na conferência de líderes por filmar em zonas reservadas de outras bancadas parlamentares.

André Ventura filmou junto às salas da IL, PSD, PS e Livre, e, num vídeo colocado nas suas redes sociais, pretendeu mostrar que, numa sexta-feira ao fim da tarde, os deputados dos outros grupos parlamentares não estavam a trabalhar.

No último plenário da sessão legislativa antes das férias parlamentares, os deputados votaram um guião de 21 páginas ao longo de cerca de duas horas, sem grandes incidentes.

Entre os diplomas aprovados, conta-se a proposta do Governo para desbloquear a venda de imóveis em heranças indivisas, a transposição de pacto europeu de migração e asilo ou a revisão do regime jurídico dos TVDE.

Também aprovado foi o diploma conhecido como "lei das burcas", que teve origem no partido liderado por André Ventura, e que mereceu um prolongado aplauso de pé por parte da bancada do Chega.

Esta atitude mereceu reparo de Aguiar-Branco -- supostamente os deputados não devem aplaudir durante as votações -, mas, pouco depois, a aprovação por unanimidade da carreira para médicos dentistas no SNS mereceu novo aplauso generalizado dos deputados, que se estendeu desta vez às galerias, onde estavam profissionais do setor.

Na próxima semana, ainda se realizam comissões parlamentares, mas os plenários regressam apenas em setembro.