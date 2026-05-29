Aguiar-Branco remete para auditor jurídico projeto do Chega de revisão da Constituição

"Esta solução funda-se na necessidade de assegurar que o exercício do poder de revisão não se desenvolve sobre um pressuposto de admissibilidade cuja conformidade com os limites materiais da própria revisão é objeto de fundada controvérsia", escreve José Pedro Aguiar-Branco no seu despacho, ao qual a agência Lusa teve acesso.

No seu despacho, o presidente da Assembleia da República faz também questão de salientar que o prazo de trinta dias previsto para abertura do processo de revisão apenas se inicia quando a decisão de admissão do projeto de revisão constitucional do Chega for por si tomada.

"Só uma vez esclarecida, em termos positivos, a compatibilidade constitucional mínima do projeto - afastando-se o risco de rejeição liminar por violação dos limites materiais da revisão - se poderá afirmar, com segurança, que está `apresentado`, para efeitos de início da contagem do prazo de trinta dias e dos demais efeitos procedimentais associados", esclarece-se no documento.