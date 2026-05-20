Ainda há cerca de 20 mil clientes sem telefone fixo na região Centro

Ainda há cerca de 20 mil clientes sem telefone fixo na região Centro

Continua a ser reportada a falta de comunicações na região Centro decorrentes dos estragos provocados pelas tempestades de fevereiro. Quase quatro meses depois, ainda há cerca de 20 mil clientes sem telefone fixo e com serviço móvel intermitente.

RTP Antena 1 /
GNR

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Dependentes das comunicações estão os mais idosos que, por necessidade ou por isolamento físico, ficam mais vulneráveis. Um problema que preocupa as autoridades que acompanham estas populações.

Joaquim Reis - RTP Antena 1

O repórter Joaquim Reis acompanhou uma viagem com uma das equipas da GNR de Leiria, que faz parte do Projetos Idosos em Segurança - Programa Apoio 65.

Um projeto que identifica os que estão mais isolados nas aldeias da região da Marinha Grande, Porto de Mós, Leiria e Batalha.

Os mais velhos queixam-se da falta de telefone fixo e mesmo as comunicações móveis não estão a 100 por cento, alertam.
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