Ainda há cerca de 20 mil clientes sem telefone fixo na região Centro

Dependentes das comunicações estão os mais idosos que, por necessidade ou por isolamento físico, ficam mais vulneráveis. Um problema que preocupa as autoridades que acompanham estas populações.



Joaquim Reis - RTP Antena 1





O repórter Joaquim Reis acompanhou uma viagem com uma das equipas da GNR de Leiria, que faz parte do Projetos Idosos em Segurança - Programa Apoio 65.





Um projeto que identifica os que estão mais isolados nas aldeias da região da Marinha Grande, Porto de Mós, Leiria e Batalha.Os mais velhos queixam-se da falta de telefone fixo e mesmo as comunicações móveis não estão a 100 por cento, alertam.