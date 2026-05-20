País
Ainda há cerca de 20 mil clientes sem telefone fixo na região Centro
Continua a ser reportada a falta de comunicações na região Centro decorrentes dos estragos provocados pelas tempestades de fevereiro. Quase quatro meses depois, ainda há cerca de 20 mil clientes sem telefone fixo e com serviço móvel intermitente.
Dependentes das comunicações estão os mais idosos que, por necessidade ou por isolamento físico, ficam mais vulneráveis. Um problema que preocupa as autoridades que acompanham estas populações.
O repórter Joaquim Reis acompanhou uma viagem com uma das equipas da GNR de Leiria, que faz parte do Projetos Idosos em Segurança - Programa Apoio 65.
Os mais velhos queixam-se da falta de telefone fixo e mesmo as comunicações móveis não estão a 100 por cento, alertam.