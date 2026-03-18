Ajudas após intempéries. Governo garante que não há atrasos nos apoios

O ministro da Economia assegurou esta quarta-feira que a partir do momento em que as câmaras municipais dão indicação de que uma pessoa ou empresa atingida pelas tempestades tem direito a um determinado apoio o mesmo é pago.O Governante voltou a admitir que algumas obras na região centro do país vão ser excluídas do Plano de Recuperação e Resiliência, porque não é possível concluí-las dentro dos prazos de execução.