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Ajudas após intempéries. Governo garante que não há atrasos nos apoios

Ajudas após intempéries. Governo garante que não há atrasos nos apoios

Manuel Castro Almeida deu, no entanto, conta de algumas situações de abuso, referindo-se a pedidos que estão a ser feitos para a mesma situação por duas pessoas do mesmo agregado familiar.

Antena 1 /
Foto: Manuel de Almeida - Lusa

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O ministro da Economia assegurou esta quarta-feira que a partir do momento em que as câmaras municipais dão indicação de que uma pessoa ou empresa atingida pelas tempestades tem direito a um determinado apoio o mesmo é pago.

O Governante voltou a admitir que algumas obras na região centro do país vão ser excluídas do Plano de Recuperação e Resiliência, porque não é possível concluí-las dentro dos prazos de execução.
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