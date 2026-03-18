Ajudas temporal. Governo garante que não há atrasos nos apoios

Manuel Castro Almeida deu, no entanto, conta de algumas situações de abuso, referindo-se a pedidos que estão a ser feitos para a mesma situação por duas pessoas do mesmo agregado familiar.O governante voltou ainda a admitir que algumas obras na região centro do país vão ser excluídas do Plano de Recuperação e Resiliência, porque não é possível concluí-las dentro dos prazos de execução.