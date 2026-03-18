País
Ajudas temporal. Governo garante que não há atrasos nos apoios
O ministro da Economia assegurou esta quarta-feira que a partir do momento em que as Câmaras Municipais dão indicação de que uma pessoa ou empresa atingida pelas tempestades tem direito a um determinado apoio, o mesmo é pago.
Manuel Castro Almeida deu, no entanto, conta de algumas situações de abuso, referindo-se a pedidos que estão a ser feitos para a mesma situação por duas pessoas do mesmo agregado familiar.
O governante voltou ainda a admitir que algumas obras na região centro do país vão ser excluídas do Plano de Recuperação e Resiliência, porque não é possível concluí-las dentro dos prazos de execução.
O governante voltou ainda a admitir que algumas obras na região centro do país vão ser excluídas do Plano de Recuperação e Resiliência, porque não é possível concluí-las dentro dos prazos de execução.