Aldeia de Paio Pires com níveis de partículas inaláveis acima do valor-limite

Alexandre Brito - RTP30 Jan, 2019, 10:25 / atualizado em 30 Jan, 2019, 10:32 | País

O Ministério Público confirmou à RTP que está a investigar a causa do pó branco e poluição em Paio Pires, na sequência de queixas apresentadas à GNR por moradores.

Pelas redes sociais têm sido partilhadas, nos últimos dias, imagens e vídeos de carros cobertos com esse pó branco, que os munícipes alegam que é proveniente da Siderurgia Nacional, localizada na Aldeia de Paio Pires.











Esta manhã, em comunicado, a associação ambientalista Zero avançou que os dados coligidos "a partir do 'site' na internet de divulgação de qualidade do ar da APA (ainda não validados) mostram que entre 1 e 28 de janeiro, na estação de Paio Pires, verificaram-se 13 dias, quase metade do período analisado, acima do valor-limite diário de partículas inaláveis de 50 microgramas por metro cúbico (ug/m3), com um máximo horário de 171 ug/m3 e uma média de 51 ug/m3".



A associação recorda que a legislação não permite mais de 35 dias por ano de ultrapassagem aos valores-limite diários e a média anual não pode ultrapassar 40 ug/m3.





De acordo com a Zero "esta é uma situação única, dado que nalguns outros locais do país se verificaram também ultrapassagens do valor-limite diário de partículas, mas em número menos elevado, relacionadas com um outro problema preocupante, mas mais facilmente identificável que é a queima de biomassa em lareiras".





Diz a associação que a investigação do Ministério Público "é pertinente face aos valores elevados que põem em causa a saúde pública e afetam os bens da população".

Ameaça à saúde pública



A Zero recorda que "desde há anos que a situação da indústria S.N Seixal - Siderurgia Nacional, S.A, eventual origem dos elevados níveis de partículas em causa, tem sido fonte de controvérsia, tendo sido alvo de diversas ações inspetivas e de melhoria que, a ser confirmado como fonte de poluição verificada, não têm tido o reflexo positivo esperado".





De acordo com a associação ambientalista, "as emissões da indústria siderúrgica no que respeita às partículas podem representar uma maior ameaça à saúde pública pela presença de metais pesados e de diversos compostos que agravam quer uma maior ocorrência de doenças, que de uma maior mortalidade, afetando principalmente as populações mais sensíveis (crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios)"