Alerta máximo de incêndio por todo o país

Não houve para já necessidade de evacuações, mas as autoridades estão preocupadas com o avançar do fogo.



Mais de 370 bombeiros e 10 meios aereos encontram-se, neste momento, no terreno para combater este incêndio.



Numa outra zona, outro fogo de grandes dimensões lavra em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.



São já mais de 130 operacionais no terreno.



Também no distrito da Guarda, mais precisamente no Sabugal, as chamas continuam lavram há várias horas numa zona de mato.