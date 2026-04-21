País
Alerta para os riscos de aplicação de botox e ácido hialurónico
A ASAE juntou-se a outras três entidades, ERS, Infarmed e DGC, para uma campanha que alerta para os riscos da aplicação de botox e ácido hialurónico.
A Entidade Reguladora da Saúde mandou suspender a atividade em 19 estabelecimentos de saúde ligados à estética em três anos. Na maioria, por ter identificado profissionais a realizar procedimentos para os quais não estavam habilitados.
A Entidade recebeu 448 denúncias de estabelecimentos na área da estética até ao final de 2025.
A Entidade recebeu 448 denúncias de estabelecimentos na área da estética até ao final de 2025.