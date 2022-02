Alivio das medidas contra a Covid em vigor desde a meia noite

A nova legislação acaba com o confinamento de contactos de risco e com a recomendação de teletrabalho, põe também fim aos limites de lotação em estabelecimentos comerciais, termina com a obrigatoriedade de apresentação de teste em bares, discotecas e eventos desportivos e o certificado digital passa a ser obrigatório apenas no controlo de fronteiras.



Continua, no entanto, a ser necessário apresentar teste negativo para visitar lares e dontes hospitalizados e tem de se continuar a usar máscara em espaços interiores.



Além do decreto-lei agora promulgado e que já está em vigor, foi também aprovada, na última reunião do Conselho de Ministros, uma resolução que declara a situação de alerta em todo o território nacional continental, deixando de vigorar a situação de calamidade.