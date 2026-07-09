Almada. 15 locais estiveram sem água esta noite e sábado traz mais restrições

Houve corte de água para 15 zonas do concelho, de 6 freguesias: Charneca da Caparica, Sobreda, Costa da Caparica, Palhais, Caparica e Trafaria.Esta situação poderá repetir-se noutras zonas do concelho de Almada nos próximos dias.Durante a tarde o município tinha entrado em alerta pela escassez de água. A Câmara de Almada impôs restrições. Estão proibidas várias atividades, não se pode regar jardins públicos e privados ou campos de golfe, é também proibido lavar viaturas e encher piscinas.A utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares está também vedada.Num vídeo publicado nas redes sociais na última noite, a presidente da Câmara Municipal de Almada refere que o plano de contingência é a única forma de evitar que haja locais com cortes de água 24 horas por dia.Os problemas duram há mais de uma semana. Primeiro os munícipes foram confrontados com redução da pressão da água durante o período noturno. Agora a câmara municipal avança com o corte integral, por zonas, entre as dez da noite e as seis da manhã.A presidente da Câmara de Almada revela que a partir de sábado haverá novas restrições.O município vai contar com o apoio de camiões cisterna para distribuir água à população.A falta de água em Almada resultou esta quarta-feira num protesto com cortes de estradas e confrontos entre manifestantes e polícia. A população enfrenta há muitos dias um quotidiano sem água nas torneiras e a autarquia fez saber que uma solução não está para breve.A Ministra do Ambiente acusa a Câmara de Almada de não ter feito os investimentos para evitar a falta de água e alerta que Almada tem perdas de água de cerca de 40 por cento, o que é uma das piores situações a nível nacional.A Presidente da Câmara vai reunir-se hoje com a ministra do Ambiente para analisar a situação.