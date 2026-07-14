País
Almada. Consumidores podem pedir indemnização por falta de água
A ministra do Ambiente diz que os moradores de Almada que ficaram sem água podem pedir uma compensação financeira.
Maria da Graça Carvalho diz que dois novos furos no Seixal vão regularizar o problema a curto prazo.
Esclarece que há uma solução desenhada para todos os concelhos da margem sul, com uma ligação ao sistema que abastece Lisboa.
A ministra do Ambiente garante que está a ser estudada uma alternativa para fornecer água a toda a zona que vai de Grândola até Alcochete.
O projeto deverá avançar assim que seja aprovado o financiamento.