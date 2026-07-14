Almada. Consumidores podem pedir indemnização por falta de água

Almada. Consumidores podem pedir indemnização por falta de água

A ministra do Ambiente diz que os moradores de Almada que ficaram sem água podem pedir uma compensação financeira.

RTP /
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Os pedidos podem acontecer desde que o façam no prazo de 30 dias.

Maria da Graça Carvalho diz que dois novos furos no Seixal vão regularizar o problema a curto prazo.

Esclarece que há uma solução desenhada para todos os concelhos da margem sul, com uma ligação ao sistema que abastece Lisboa.

A ministra do Ambiente garante que está a ser estudada uma alternativa para fornecer água a toda a zona que vai de Grândola até Alcochete.

O projeto deverá avançar assim que seja aprovado o financiamento.
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