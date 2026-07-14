Almada. Consumidores podem pedir indemnização por falta de água

Os pedidos podem acontecer desde que o façam no prazo de 30 dias.



Maria da Graça Carvalho diz que dois novos furos no Seixal vão regularizar o problema a curto prazo.



Esclarece que há uma solução desenhada para todos os concelhos da margem sul, com uma ligação ao sistema que abastece Lisboa.



A ministra do Ambiente garante que está a ser estudada uma alternativa para fornecer água a toda a zona que vai de Grândola até Alcochete.



O projeto deverá avançar assim que seja aprovado o financiamento.