Almada. Reservas de água atingem 40% e permitem avaliar redução dos cortes

Numa informação publicada no seu `site` da Internet, os SMAS de Almada indicam que a reserva média é calculada com base nos níveis de armazenamento dos reservatórios do Alto do Índio, Sobreda, Raposo, Lazarim, Trafaria, Vale Cavala e Pragal.

A escala de monitorização utilizada pelos SMAS de Almada compreende cinco níveis, em que o nível 1 (vermelho) corresponde a reservas inferiores a 20%, o nível 2 (laranja) a valores entre 20% e 30%, o nível 3 (amarelo) entre 30% e 50% , o nível 4 (verde) entre 50% e 75% e o nível 5 (azul) a reservas superiores a 75%.

O nível vermelho implica "medidas máximas em vigor, o laranja a "manutenção de todas as medidas de contenção", o amarelo a "avaliação da situação e possível redução do número de horas de corte", o verde o "levantamento faseado de algumas restrições" e o azul o "retorno progressivo à normalidade".

Entretanto, os SMAS anunciaram também que prosseguem a operação de apoio às instituições prioritárias, através da distribuição de reservatórios de água com capacidade para mil litros destinados a "reforçar a autonomia no abastecimento das entidades mais vulneráveis afetadas pelos constrangimentos no sistema".

Após a instalação, os depósitos foram abastecidos por camiões-cisterna, numa operação que, segundo a empresa municipal, permitiu uma resposta mais "segura e eficiente".

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.