Almada. Seis localidades vão ficar sem água a partir das 22h00

Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho. Numa nota conjunta divulgada pela Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é especificado que o "corte total do abastecimento de água" vai afetar o





Este corte está previsto entre as 22h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado.



"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", indicou a autarquia do distrito de Setúbal.



Na noite de quinta-feira os cortes noturnos de água foram realizados nas localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.





Já na noite anterior, na quarta-feira, os cortes afetaram as localidades de Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.





O concelho de Almada continua em situação de alerta desde quarta-feira e a aplicar restrições no consumo de água.





Ficam proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais, designadamente, a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.

Lares e centros de dia são prioritários





A partir de sábado, vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso. Os eventos Trafaria Com Prova, previsto para decorrer entre hoje e domingo, e Solar Com Vida, previsto para sábado, na Sobreda, foram adiados devido à situação de alerta.





A autarquia explica que a situação no município de Almada é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água. No entanto, garante o abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas crítica.









"Numa primeira fase, a distribuição está a ser efetuada aos lares de idosos e centros de dia com apoio domiciliário que foram afetados pelas interrupções do abastecimento verificadas nos últimos dias. Na segunda fase, a medida é alargada às instituições da mesma tipologia abrangidas pelos cortes noturnos programados. As instituições devem aguardar o contacto dos SMAS de Almada", lê-se no comunicado de quinta-feira.

Para esse efeito, a autarquia está a proceder à distribuição de água aos "clientes sensíveis e identificados como prioritários" "Numa primeira fase, a distribuição está a ser efetuada aos lares de idosos e centros de dia com apoio domiciliário que foram afetados pelas interrupções do abastecimento verificadas nos últimos dias. Na segunda fase, a medida é alargada às instituições da mesma tipologia abrangidas pelos cortes noturnos programados. As instituições devem aguardar o contacto dos SMAS de Almada", lê-se no comunicado de quinta-feira.





Na quinta-feira, as autoridades de Almada contaram com a ajuda da autarquia do Barreiro, que "disponibilizou cerca de 5.000 litros de água".





Na quinta-feira, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Almada tiveram uma reunião em que também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.





No final da reunião, a ministra assegurou que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.





As autoridades estimam que atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas.

