Alojamento Local continua a crescer em Portugal

Foto: RTP

Nos últimos três anos esta oferta mais do que quadruplicou.



Eram 13 mil estabelecimentos em 2014, são mais de 55 mil espaços atualmente.



Os dados são do registo nacional de estabelecimentos de alojamento local, do Turismo de Portugal.



As cidades do Porto, Lisboa e Albufeira são aquelas onde existem mais estabelecimentos em regime de alojamento local.