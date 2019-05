Altice Portugal estende fibra ótica a Maciço Central da Serra da Estrela

No total são cerca de 78 mil quilómetros de fibra ótica. A inauguração do projeto é na Covilhã e conta com a presença do Secretário de Estado das Comunicações.



A Altice Portugal já considera este o maior investimento da década: seis concelhos, 60 freguesias e cerca de 144 mil pessoas que serão abrangidas por este novo sistema.



Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, diz que este é um projeto de proximidade ao território e um dinamizador das economias locais.